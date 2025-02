Corte na ajuda dos EUA pode levar a 1.200 mortes maternas adicionais no Afeganistão até 2028

Em resposta à suspensão de quase todos os programas de ajuda externa dos EUA, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) foi forçado a interromper serviços que dependiam desses fundos.

No Afeganistão, uma mãe morre a cada duas horas por complicações evitáveis durante a gravidez, o que o torna um dos países com as maiores taxas de mortalidade materna do mundo, de acordo com o UNFPA.

Fundado em 1969, o UNFPA promove o acesso à saúde sexual e reprodutiva em mais de 150 países. Seu trabalho inclui a prevenção da gravidez na adolescência e o treinamento de milhares de profissionais de saúde, garantindo que pelo menos 90% dos partos sejam assistidos por profissionais capacitados.