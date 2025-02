Com Trump, médicos e cientistas se dividem entre 'o pânico e a incerteza'

"Isso não tem precedentes", disse à AFP Natalie DiCenzo, ginecologista e membro da associação de profissionais de saúde Physicians for Reproductive Health, referindo-se ao "pânico e incerteza" que reina "entre a comunidade médica e científica" com a nova situação.

Por exemplo, no site dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da agência federal, um aviso indica que as páginas estão "sendo modificadas para cumprir as ordens executivas do presidente Trump", particularmente aquelas ligadas às políticas de diversidade.

Nos últimos dias, vários bancos de dados desapareceram, desde casos de covid-19 prolongada até casos de depressão, bem como material sobre preconceito racista na medicina ou até mesmo menções de "gênero".

"O que mais me intrigou foi a remoção das diretrizes sobre infecções sexualmente transmissíveis", disse DiCenzo. "Eu realmente não vejo o que há de radicalmente esquerdista no tratamento da gonorreia", observou ele com ironia.