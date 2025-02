Ataque a tiros em escola para adultos deixa 10 mortos na Suécia

"O autor não é conhecido da polícia e não tem vínculos com nenhum grupo. Acreditamos que não haverá mais ataques", acrescentou após a ocorrência, registrada no campus de Risbergska.

As autoridades não deram nenhum dado sobre o perfil do atirador ou suas motivações. Tampouco deram informação sobre a identidade ou a idade dos mortos, e se eram alunos ou professores do centro.

"Ouvi disparos, me protegi e estou esperando notícias. Ativamos um alarme no aplicativo de segurança e estou me comunicando com meus colegas", declarou Petter Kraftling, um professor, ao site do sindicato de professores sueco Vi larare.

Imagens feitas no local mostraram um forte contingente policial com ambulâncias e veículos de emergência. Os estudantes das escolas próximas e do centro de ensino em questão foram confinados "por razões de segurança", informou a polícia.

"Fiquei triste ao saber do terrível ato de violência ocorrido em Orebro. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", reagiu o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em uma mensagem na rede social X.