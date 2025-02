Apocalipse é tema de exposição na Biblioteca Nacional da França

Desde gravuras sobre os desastres da guerra feitas pelo pintor espanhol Goya até as versões em toda a Europa do Beato de Liébana, um tratado espanhol que causou sensação na Idade Média, a mostra abrange as origens religiosas do Apocalipse até suas versões modernas, como filmes de desastres climáticos ou nucleares.

O autor é João, e os especialistas debatem há séculos se ele é João, o Evangelista, um dos santos apóstolos. Em todo caso, João teve suas visões do fim do mundo na ilha grega de Patmos e escreveu-as para alertar a humanidade.

O Apocalipse de São João é o último livro do Novo Testamento (também conhecido no inglês como o Livro do Apocalipse).

São cerca de 300 peças, desde livros iluminados da Idade Média, esculturas a vídeos de artistas contemporâneos. A exposição também conta com empréstimos do Museu Britânico e do Museu d'Orsay.

A mostra começa com as iluminuras do Beato de Saint-Sever, um livro criado no século XI na Gasconha (sudeste da França), com base nos comentários ao Livro do Apocalipse feitos pelo monge espanhol, Beato de Liébana, três séculos antes.

Também destaca a série de gravuras do mestre alemão Albrecht Dürer (século XVI), Los Desastres de la Guerra de Goya, com suas breves epígrafes com ressonâncias bíblicas.