Alphabet (Google) decepciona com receita no 4ºT inferior ao esperado

A Alphabet, a matriz do Google, decepcionou nesta terça-feira (4) o mercado com uma receita no quarto trimestre de 2024 abaixo do esperado, principalmente no serviço 'cloud' (nuvem), um setor-chave para a inteligência artificial (IA) e no qual a gigante tecnológica enfrenta uma concorrência feroz.

Apesar de um crescimento interanual de 12%, suas vendas de US$ 96,5 bilhões (R$ 559 bilhões) neste trimestre ficaram ligeiramente abaixo das previsões, assim como a receita do Google Cloud, de US$ 11,96 bilhões (R$ 69,3 bilhões).