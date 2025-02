Uganda inicia teste de vacina contra o Ebola

O chefe da OMS destacou que se trata do "primeiro teste para avaliar a eficácia clínica de uma vacina contra a doença do vírus ebola-Sudão".

"Este teste demonstra a importância de investir na pesquisa e desenvolvimento de vacinas e tratamentos, na preparação para epidemias e nas parcerias", afirmou.

Em 30 de janeiro, as autoridades ugandenses anunciaram um surto de ebola, uma febre hemorrágica viral frequentemente mortal na capital, Kampala, onde a doença causou a morte de um enfermeiro de 32 anos que trabalhava no Hospital Nacional Mulago, declarou a secretária permanente do Ministério da Saúde, Diana Atwine, citada no X.