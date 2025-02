Transição, inclusão e segurança: os desafios do novo líder sírio

Com a sua nomeação, os sírios "dependem agora totalmente" das novas autoridades, destacou o advogado Ezzedin al Rayeq, que se pergunta como muitos outros: "Levarão realmente o país a uma democracia com direitos humanos?".

Sharaa liderava o movimento islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que desde o seu reduto em Idlib, no norte do país, liderou a ofensiva rebelde que depôs Assad em 8 de dezembro.

As autoridades se comprometeram a realizar um diálogo nacional com todo o país, mas não definiram uma data.

As autoridades suspenderam a Constituição e dissolveram o Parlamento, enquanto o Exército e os serviços de segurança colapsaram após décadas sob o comando do partido Baaz, do clã Assad.

Segundo Majed, a maioria dos grupos armados "reconhece a liderança de Sharaa", embora persistam tensões com combatentes no sul e no nordeste da Síria.

Grupos armados na província de Sueida, no sul, alguns da minoria drusa, permanecem cautelosos com as novas autoridades.

No nordeste, as Forças Democráticas Sírias (FDS), na administração semiautônoma curda, têm travado confrontos contra as forças pró-turcas. Os novos governantes sírios, também apoiados por Ancara, instaram as FDS a entregar suas armas e rejeitar um governo autônomo curdo.