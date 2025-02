Talibãs apostam na mineração no Afeganistão como fonte de renda

Um mineiro nas montanhas do leste do Afeganistão joga água sobre um bloco de jade, a gema verde que faz parte da campanha das autoridades talibãs para capitalizar os generosos recursos minerais do país.

O governo talibã quer atrair investidores locais e estrangeiros com a riqueza subterrânea afegã e garantir uma fonte de receita crucial.