Rubio chama de 'grande passo' decisão do Panamá de não renovar acordo com a China

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou, nesta segunda-feira (3), como um grande passo a decisão do Panamá de não renovar um acordo de cooperação comercial com a China.

"O anúncio feito ontem pelo Presidente José Raúl Mulino de que o Panamá permitirá que expire sua participação na iniciativa do Cinturão e Rota do PCCh (Partido Comunista da China) é um grande passo para as relações entre Estados Unidos e Panamá, um canal do Panamá livre", afirmou Rubio na rede social X.