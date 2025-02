Putin anuncia concurso musical para competir com Eurovision

Um concurso com esse nome foi organizado no passado entre os países aliados da União Soviética. Desde então, a Rússia já tentou várias vezes relançar o formato.

O enviado presidencial para a cooperação cultural, Mikhail Shvydkoi, estimou no ano passado que a competição seria realizada em setembro de 2025, e que "cerca de 20 países" estariam interessados em participar, entre eles membros do Brics e da Comunidade de Estados Independentes.

O concurso de canto Intervision foi organizado nas décadas de 1960 e 1970, principalmente com países do Bloco Oriental, entre eles Polônia e a então Tchecoslováquia. A Rússia participou de 1994 a 2021 e venceu em 2008, com Dima Bilan e a canção "Believe". Foi excluída em 2022, após o início de sua ofensiva contra a Ucrânia.

O Eurovision é financiado por contribuições de organizações da União Europeia de Radiodifusão (UER).