Pressionada por DeepSeek, OpenAI apresenta 'deep research' no ChatGPT

O líder mundial em inteligência artificial (IA), OpenAI, lançou nesta segunda-feira(3) seu "deep research", nova ferramenta do ChatGPT, em um evento organizado com seu parceiro japonês SoftBank em Tóquio.

O anúncio ocorreu em meio à competição com o chatbot chinês do DeepSeek, que foi desenvolvido com baixo custo e opera com menos recursos.