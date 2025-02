Napoli contrata atacante Okafor, do Milan, para substituir Kvaratskhelia

O Napoli, atual líder do campeonato italiano, contratou o atacante suíço Noah Okafor, que estava no Milan, para substituir seu artilheiro georgiano Kvicha Kvaratskhelia, que se transferiu para o Paris Saint-Germain, anunciou o presidente do clube do sul da Itália nesta segunda-feira (3).

"Bem-vindo, Noah", escreveu o presidente e proprietário do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em sua conta no X.