Independentista Bart de Wever toma posse como primeiro-ministro da Bélgica

De Wever, 54 anos, prestou juramento perante o rei belga Philippe no palácio real em Bruxelas.

A cerimônia encerra um capítulo de incerteza política na Bélgica, já que as negociações para formar um novo governo se arrastaram por sete meses desde as eleições de junho do ano passado.