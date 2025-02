EUA: após assumir interinamente órgão de defesa do consumidor, Bessent suspende atividades

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, está ordenando a paralisação dos trabalhos no Gabinete de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês), logo após ser nomeado diretor interino pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em um e-mail interno enviado hoje, Bessent instruiu a equipe do CFPB a interromper grande parte do trabalho do órgão, incluindo ações de fiscalização e decisões sobre litígios em andamento. O e-mail também orienta a suspensão das datas de vigência de regras que já foram finalizadas, mas ainda não entraram em vigor.