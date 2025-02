Em visita a Washington, Netanyahu aborda segunda fase do cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discute nesta segunda-feira (3), em Washington, a segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, um dia antes de ser recebido pelo presidente americano, Donald Trump. Dois representantes do Hamas disseram sob condição de anonimato à AFP que o movimento islamista está "pronto para iniciar as negociações para a segunda fase" do cessar-fogo com Israel em Gaza.

As discussões se concentrarão em "evitar um retorno à guerra", na "retirada militar" israelense de Gaza e nos "critérios" para as trocas entre os últimos reféns israelenses e prisioneiros palestinos, explicou um deles.

"Estamos esperando que os mediadores lancem a segunda fase", afirmou o outro. "Pedimos aos mediadores que garantam que o ocupante israelense irá aderir ao acordo e não o paralise", acrescentaram. A Rússia pediu nesta segunda-feira aos líderes do Hamas que "cumpram suas promessas" sobre a libertação de reféns, durante uma visita de um representante do movimento islamista palestino a Moscou. O vice-presidente do gabinete político do Hamas, Musa Abu Marzuk, se reuniu em Moscou com o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Mikhail Bogdanov, informou a diplomacia russa em um comunicado.

Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a ser recebido por Trumo desde sua posse, um símbolo da aliança inquebrável entre os dois países. Esta visita coincide com a retomada das negociações nesta semana, por meio de mediadores, entre Israel e Hamas na segunda fase do cessar-fogo. Espera-se que as negociações permitam a libertação dos últimos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza e o fim definitivo da guerra, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

As conversas ocorrem simultaneamente a uma operação militar israelense no norte da Cisjordânia ocupada. Netanyahu se reúne nesta segunda-feira com Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, e durante a semana tem previsto um encontro com o primeiro-ministro do Catar e altos representantes do Egito, os outros dois países mediadores. O líder israelense indicou que mencionará na terça-feira com Trump "a vitória contra o Hamas, o retorno de todos os nossos reféns e a luta contra o eixo iraniano".

Ao término das libertações da primeira fase do cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro, o Hamas ainda mantém cerca de 50 reféns, vivos ou mortos. - Outras prioridades - Depois de Netanyahu, Donald Trump receberá o rei Abdullah II da Jordânia em 11 de fevereiro.