Daniel Noboa e Luisa González se enfrentarão pela presidência do Equador

No poder desde 2023, o mandatário é um dos favoritos após um curto e extraordinário mandato de 18 meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As pesquisas destacam González, que enfrentará Noboa pela segunda vez com o objetivo de recuperar o poder para a esquerda equatoriana, após os governos do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).