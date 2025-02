Chefe do Pentágono visita fronteira com o México em plena campanha anti-imigração

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, chegou nesta segunda-feira (3) ao Texas para visitar a fronteira com o México, onde o presidente Donald Trump pretende aumentar a presença militar para manter afastados os migrantes em situação irregular.

Em sua primeira viagem como chefe do Pentágono, Hegseth inspecionará as operações e se reunirá com as tropas.