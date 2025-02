Apenas 20% das crianças com câncer se curam em alguns países pobres da América Latina (Opas)

Apenas cerca de 20% das crianças com câncer se curam em alguns países de baixa e média rendas da América Latina e do Caribe, em comparação com mais de 80% nos países ricos, advertiu nesta segunda-feira (03) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"A disparidade no acesso ao tratamento do câncer infantil é particularmente preocupante", apontou a entidade. Na América Latina e no Caribe, estima-se que "cerca de 30.000 meninas, meninos e adolescentes menores de 19 anos serão diagnosticados com câncer anualmente", dos quais "quase 10.000 morrerão".