Agência turística oferece visitas à Coreia do Norte por aniversário de Kim Jong Il

Uma agência de turismo anunciou nesta segunda-feira (3) que está oferecendo viagens a uma cidade fronteiriça da Coreia do Norte para comemorar o aniversário do ex-líder Kim Jong Il, pai do atual líder.

A Koryo Tours disse que a viagem de fevereiro à cidade de Rason, na fronteira com a China, “será a primeira visita à Coreia do Norte desde o fechamento da fronteira em janeiro de 2020”.