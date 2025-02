Sebastian Coe aposta na experiência para chegar à presidência do COI

Em entrevista à AFP, um dia depois do breve discurso de apresentação de seu projeto em Lausanne (Suíça), o presidente da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) espera que suas palavras tenham sido convincentes.

Sebastian Coe, apostando em sua experiência como dirigente, acredita que pode ser o próximo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), depois das apresentações dos sete candidatos na última quinta-feira (30).

Coe é o único dos sete candidatos que defende que os membros do COI tenham mais voz, algo que ele considera "fundamental". Além disso, ele tem a vantagem de poder apresentar um balanço de gestão por conta de sua etapa à frente da World Athletics, que comanda desde 2015.

"Se você tem pessoas realmente inteligentes ao seu redor e tem ambição de se cercar de pessoas mais inteligentes do que você, aproveite isso. Não lidere discretamente", defendeu.

"Não comparo nem um pouco o que eu herdei na World Athletics com o que herdaria no Comitê Olímpico Internacional, mas minha proposta geral e meu estilo são muito claros", continuou.

Um dos pontos que Coe terá que enfrentar em sua tentativa de ser presidente do COI nas eleições de março, em Atenas, é o mal-estar gerado no Movimento Olímpico por sua decisão de conceder premiações aos campeões olímpicos do atletismo, começando pelos Jogos de Paris 2024.

Essa medida "respondia aos interesses" de seu esporte, embora tenha sido tomada sem consultar outras federações internacionais.

Uma das principais adversárias de Coe na corrida eleitoral do COI, a ministra da Juventude, Esportes e Artes do Zimbábue e ex-nadadora Kirsty Coventry, afirmou na quinta-feira que defende dar assistência financeira aos atletas no início de suas carreiras.