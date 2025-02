João Fonseca perde 1º jogo entre Brasil e França na Copa Davis

O jovem de 18 anos João Fonseca (N.99 no ranking da ATP), uma das grandes promessas do tênis mundial e revelação no último Aberto da Austrália, caiu no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pela Copa Davis, neste sábado (1º), na cidade de Orleans.

João foi derrotado em dois sets pelo francês Ugo Humbert (N.15), com parciais de 7-5 e 6-3.