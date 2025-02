Cerimônia pré-Grammy arrecada milhões para vítimas dos incêndios em Los Angeles

A 34ª festa anual da MusiCares, o braço filantrópico da Academia de Gravação, que sempre celebra uma Personalidade do Ano, homenageou este ano a banda psicodélica americana e arrecadou mais de US$ 5 milhões (29,1 milhões de reais) em uma única noite.

Celebridades do mundo da música subiram ao palco na sexta-feira (31) para prestar homenagem ao grupo Grateful Dead em uma festa beneficente anual prévia ao Grammy, que este ano arrecadou milhões de dólares para artistas afetados pelos recentes incêndios florestais que devastaram Los Angeles.

Isso eleva o total arrecadado desde o início dos incêndios, no começo de janeiro, para mais de US$ 9 milhões (52,4 milhões de reais), segundo os organizadores.

“Muitas pessoas que trabalham no setor musical não têm uma rede de segurança. Elas vivem de salário em salário e são incrivelmente vulneráveis”, disse Theresa Wolters, vice-presidente de saúde e serviços humanos da MusiCare, à AFP em uma entrevista antes da festa de gala.

A missão mais ampla da MusiCares é apoiar artistas e outros trabalhadores do setor musical dos EUA, fornecendo assistência à saúde física e mental, recuperação de vícios e serviços, inclusive despesas básicas, como aluguel.

Wolters observou que os incêndios na Califórnia ocorreram logo após os furacões mortais que atingiram as regiões sul e leste dos Estados Unidos no ano passado, aumentando ainda mais a necessidade.

Ela também explicou que a ajuda emergencial imediata da organização normalmente inclui US$ 1.500 (8,7 mil reais) em assistência financeira e um cartão de compras de supermercado de US$ 500 (valor em 2,9 mil reais na cotação atual). O apoio de longo prazo pode incluir ajuda com franquias de seguro, contas médicas, aluguel ou substituição de instrumentos musicais.

A empresa privada de previsões AccuWeather calculou o total de danos e prejuízos econômicos decorrentes dos incêndios entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões (entre 1,4 e 1,7 trilhão de reais).