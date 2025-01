Ucrânia acredita que soldados norte-coreanos foram ‘retirados’ do front em Kursk

A Ucrânia acredita que os militares norte-coreanos que teriam sido enviados para a região russa de Kursk "foram retirados" devido às pesadas perdas infligidas pelas forças de Kiev, disse nesta sexta-feira (31) um porta-voz militar à AFP.

Coreia do Sul, Ucrânia e Estados Unidos afirmam que a Coreia do Norte destacou cerca de 11.000 soldados para Kursk, na fronteira com a Ucrânia, desde outubro, a fim de apoiar Moscou a retomar o controle territorial nas áreas conquistadas por Kiev durante uma ofensiva lançada em agosto.