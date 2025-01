Santos se rende ao retorno de Neymar, o 'príncipe' da Vila

Contratado por um restaurante situado em frente à Vila Belmiro, Janderson Lourenço lustra o mural realista que pinta para homenagear o astro Neymar, cuja apresentação nesta sexta-feira (31), no estádio do Santos, agitou a cidade do litoral paulista.

A partir de agora, o rosto do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira com uma coroa na cabeça dará as boas-vindas aos clientes do estabelecimento, situado a metros do que, a partir desta semana, volta a ser o lar esportivo de 'Ney', que está prestes a completar 33 anos.