Pequeno avião cai na Filadélfia, segundo governador local

Uma pequena aeronave particular caiu na Filadélfia nesta sexta-feira (31), informou o governador do estado da Pensilvânia, onde fica essa cidade do nordeste dos Estados Unidos, enquanto veículos de imprensa locais mostravam imagens de uma bola de fogo que provocou diversos incêndios no solo na sequência.

"Estamos oferecendo todos os recursos enquanto [os serviços de emergência] respondem ao pequeno acidente envolvendo um avião particular no nordeste da Filadélfia", escreveu o governador Josh Shapiro na rede social X.