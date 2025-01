Neymar se reencontra com a torcida do Santos

A maior parte dos assentos da Vila Belmiro, com capacidade para 16 mil pessoas, foram ocupados por torcedores que pagaram até 100 reais para ver um dos maiores jogadores revelados pelas categorias de base do clube.

Sob uma chuva intensa no final da tarde, cerca de quinze artistas, entre eles o rapper Mano Brown, subiram ao palco e se apresentaram para a ansiosa torcida que aguardava o reencontro com o ídolo.

Uma camisa gigante exposta no campo relembrava a frase escrita pelo atacante no vestiário do centro de treinamento antes de sua saída para o Barcelona em 2013: "Eu vou, mas eu volto".

Desde o início, dezenas de torcedores alvinegros se reuniram do lado de fora do estádio à espera do "Príncipe", como é chamado 'Ney', em sua volta para casa.

Neymar vestirá a camisa 10, imortalizada pelo 'Rei' Pelé e que deixou de ser usada enquanto o time paulista estava na segunda divisão no ano passado.

Em sua primeira passagem, o atacante alcançou as últimas grandes conquistas do Santos com a camisa 11: Copa do Brasil-2010, Copa Libertadores-2011 e Recopa Sul-Americana-2012.

"Sua chegada representa o renascimento do Santos", disse Victor Hugo Arantes, torcedor de 45 anos, que exibiu com orgulho uma bandeira com diversas imagens do craque.