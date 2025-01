Neymar assina contrato com Santos por "seis meses"

O astro Neymar assinou nesta sexta-feira (31) um contrato de "seis meses" com o Santos, clube que o revelou e ao qual retorna após uma passagem decepcionante pelo futebol árabe, segundo o vice-presidente do clube paulista. "O contrato é inicialmente por seis meses mas evidentemente desde já nós estamos investindo os maiores esforços para que ele consiga ficar durante o ano inteiro", disse Fernando Bonavides ao canal SporTV.

"Nossa expectativa é que ele fique até a Copa do Mundo do ano que vem", que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, acrescentou.

O 'Peixe' não confirmou a duração do compromisso nas mensagens e notas que publicou para dar as boas-vindas ao atacante, que na segunda-feira encerrou a sua relação milionária com o Al-Hilal e na quinta-feira anunciou o seu retorno a casa. Prestes a completar 33 anos, o que acontecerá na quarta-feira, o maior artilheiro da história da seleção brasileira volta ao time onde surgiu e que defendeu entre 2009 e 2013, antes de partir para o Barcelona. "Ídolo de uma geração e responsável por seguir com o legado de Rei Pelé, o craque retorna à sua casa para tirar a sagrada camisa 10 do armário e encantar o planeta novamente", declarou o Santos.

Pelé, falecido em dezembro de 2022, jogou a maior parte de sua carreira na equipe paulista (1956-74), que nesta temporada disputará a primeira divisão, após ser rebaixado pela primeira vez em 2023. Desde então, a lendária camisa não foi utilizada nas principais competições porque a diretoria considerou que ela mancharia o legado daquele que muitos consideram o melhor jogador da história. Neymar usará o emblemático número, embora em sua primeira passagem pelo 'Peixe' tenha conquistado os últimos grandes troféus do alvinegro praiano com a camisa 11: Copa do Brasil-2010, Copa Libertadores-2011 e Recopa Sul-Americana-2012.

Depois de deixar a Vila Belmiro, onde nesta sexta-feira se apresenta para milhares de torcedores, o craque partiu para o Barcelona, time com o qual formou um trio inesquecível com Lionel Messi e Luis Suárez. Em 2017 assinou com o PSG na maior transferência da história do futebol (220 milhões de euros, R$ 1,3 bilhão pela cotação atual). Cinco anos depois, trocou o futebol europeu pelo futebol árabe, ao assinar com o Al-Hilal, onde passou uma temporada decepcionante marcada por lesões. Com o time saudita disputou apenas sete partidas em 17 meses, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo e um consequente desconforto físico.