Lens vence Montpellier (2-0) e sobe para 5º no Francês

O time abriu o placar por meio do atacante angolano M'Bala Nzola logo no primeiro minuto de jogo. Foi o gol mais rápido do campeonato.

Com isso o time do norte da França venceu com certa tranquilidade um jogo marcado pela expulsão simultânea dos dois treinadores, Jean-Louis Gasset e Will Still (26') após uma discussão acalorada logo após um gol do Lens ser anulado pelo VAR.

O Lens ocupa temporariamente o 5º lugar, com 33 pontos, à frente do Lille (que tem 32) e do Lyon (30) que enfrentam Saint-Étienne e Olympique de Marselha, respectivamente, neste fim de semana.

Apesar das saídas do goleiro Brice Samba, do zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov e da ausência de Kevin Danso, o Lens continua firme na corrida por uma vaga em algum dos torneios europeus.