EUA: Rubio inicia viagem à América Central no sábado para promover o 'America First' de Trump

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará ao Panamá, El Salvador, Costa Risca, Guatemala e República Dominicana entre 1º e 6 de fevereiro, de acordo com comunicado do Departamento de Estado do país.

O texto afirma que o objetivo da viagem é "promover a política externa 'America First' do presidente Donald Trump". Rubio participará de reuniões e encontros com "autoridades de alto nível e líderes empresariais" para, segundo o Departamento, buscar maneiras de cooperação regional em interesses centrais e compartilhados.