Enviado de Trump pedirá a Maduro que repatrie 'criminosos sem condições'

O enviado de missões especiais de Trump, Richard Grenell, está programado para se reunir com Maduro. Claver-Carone não disse quando.

A visita “não muda” as prioridades do presidente republicano “com relação à Venezuela e o que ele gostaria de ver” no país, disse ele na véspera do chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, iniciar um giro por Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e República Dominicana.

Dois dias após a posse do presidente Donald Trump, em 20 de janeiro, Rubio formalizou em uma videoconferência o apoio do novo governo dos EUA ao líder da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia, que denuncia a reeleição do governante esquerdista Nicolás Maduro no país caribenho como uma fraude e, em vez disso, reivindica sua vitória nas urnas.