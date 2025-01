Desmatamento se agravou na Indonésia em 2024

De acordo com a Auriga Nusantara, 261.575 hectares de florestas primárias e secundárias foram desmatados na Indonésia em 2024, 4.000 hectares a mais do que em 2023.

A Indonésia é um dos países com as maiores taxas de desmatamento devido ao comércio de madeira, às plantações de óleo de palma e às atividades de mineração.

De acordo com a Auriga Nusantara, o desmatamento na Indonésia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. A ONG enfatiza que isso diz respeito principalmente às áreas disponibilizadas pelo governo para exploração.

As florestas indonésias são extremamente ricas em biodiversidade e oferecem habitats essenciais para muitas espécies ameaçadas de extinção, além de serem importantes sumidouros de carbono.

Ele alertou para a necessidade de proteger “com urgência” as florestas de Kalimantan, na ilha de Bornéu, onde foram registradas as perdas mais significativas. Timer Manurung pediu ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que protegesse as florestas.

O governo anunciou em janeiro que deseja transformar milhões de hectares de áreas florestais em reservas de alimentos, energia e água.

O presidente indonésio se comprometeu a fortalecer a autossuficiência alimentar e energética do arquipélago, principalmente incentivando o uso de biocombustíveis para reduzir as importações de combustível.