China constrói centro de comando militar maior do que o Pentágono, diz Financial Times

A China está construindo um complexo militar no oeste de Pequim que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, será pelo menos 10 vezes maior que o Pentágono, tornando-se o maior do mundo. O local servirá como "um centro de comando em tempos de guerra". As informações são de reportagem do Financial Times.

Imagens de satélite obtidas pelo jornal (que estão sendo analisadas pela inteligência dos EUA) mostram um terreno de construção de cerca de 6,07 km², 30 km a sudoeste de Pequim. Com base nas imagens, a construção começou em meados de 2024.