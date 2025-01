Chile fecha seus consulados na Venezuela após suspensão de relações

Cerca de 12.000 chilenos vivem na Venezuela, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Chile.

No início de janeiro, o Chile encerrou a missão de seu embaixador em Caracas, depois que ele foi expulso da Venezuela junto com diplomatas de outros seis países.

Enquanto isso, no Chile, cerca de 730.000 venezuelanos vivem atualmente, de acordo com dados oficiais, o que os torna o maior grupo de estrangeiros residentes no país.

Além disso, há o caso do assassinato no Chile, no ano passado, do ex-militar e dissidente venezuelano Ronald Ojeda.

Na semana passada, a promotoria chilena disse que uma testemunha da investigação apontou Diosdado Cabello, ministro e número dois do governo chavista, como o mandante do crime.

