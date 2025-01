Cerca de metade dos dinamarqueses considera EUA uma ameaça por planos de anexar Groenlândia

Cerca de metade dos dinamarqueses passou a ver os Estados Unidos como uma ameaça considerável ao país depois das ameaças do presidente Donald Trump relacionadas à Groenlândia, mostra uma pesquisa do instituto YouGov ao jornal The Guardian, ambos do Reino Unido. A maioria esmagadora se opõe à anexação da ilha do Ártico por Washington.

Realizada entre os dias 15 e 22, a pesquisa entrevistou cerca de mil pessoas na Dinamarca. Destes, 46% responderam que consideram os EUA uma "ameaça muito grande" ou "ameaça relativamente pequena" para o país. O porcentual é maior do que os que consideram a Coreia do Norte ou o Irã uma ameaça, com 44% e 40%, respectivamente. A ameaça mais citada é a Rússia, por 86% dos entrevistados.