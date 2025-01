Acusado de massacre, primo do presidente deposto Assad é preso na Síria

Um primo do presidente sírio deposto Bashar al Assad acusado de ter orquestrado a repressão em Daraa, cidade do sul na qual surgiu a revolta de 2011, foi detido, anunciou nesta sexta-feira (31) a agência oficial da Síria, Sana.

Trata-se do mais alto responsável do regime deposto a ser detido desde a tomada do poder por uma coalizão liderada por islamistas radicais em 8 de setembro, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).