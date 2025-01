Sorteio cara ou coroa: Real Madrid espera por Celtic ou City na Champions

O futebol europeu vive nesta temporada o novo sistema da Champions. Após o final da fase de liga, com uma rodada que incluiu todos os jogos simultaneamente, o que transformou a classificação em uma montanha-russa, chega o momento da repescagem para as oitavas de final.

Um confronto estelar que ocorreu quatro vezes nos últimos cinco anos ou um adversário mais acessível. O Real Madrid saberá nesta sexta-feira (31), em Nyon, às 8h de Brasília, quem será seu rival no play-off das oitavas de final da Champions: Manchester City ou Celtic.

Seus oito adversários sairão dessa eliminatória, que será disputada nos dias 11-12 de fevereiro (ida) e 18-19 de fevereiro (volta).

Cada clube que participa do play-off já conhece seus dois possíveis rivais, determinados pela classificação final da primeira fase, portanto, o sorteio é basicamente uma questão de sorte, sendo especialmente desequilibrado no caso do Real Madrid.

O gigante espanhol, atual campeão e com seis de seus 15 troféus na competição conquistados desde 2014, pode se ver novamente frente a frente com o City, penúltimo vencedor do torneio e "maior inimigo" dos merengues nos últimos quatro anos.