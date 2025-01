Rennes demite Sampaoli e anuncia Habib Beye como novo técnico

Ex-jogador do Strasbourg e do OM e antigo treinador do Red Star, time que promoveu para a Ligue 2 na temporada passada, Beye, de 47 anos, terá "como primeira missão recriar uma dinâmica esportiva positiva" num time que está atualmente em 16º na Ligue 1, informou o clube em seu comunicado.

Beye vai comandar seu primeiro treino nesta sexta-feira e será apresentado à imprensa em uma entrevista coletiva às 10h (horário de Brasília).

Ele vai dirigir a equipe em seu primeiro jogo na Ligue 1 no domingo, no Roazhon Park, pela 20ª rodada do campeonato, diante do Strasbourg, equipe que o revelou como jogador.

Beye, que vestiu a camisa do Senegal em 45 jogos, fez parte da seleção que surpreendeu na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, ao chegar às quartas de final.