Promotoria britânica defende penas de prisão para ecologistas condenados

A promotoria britânica defendeu, nesta quinta-feira (30), a severidade das sentenças de prisão impostas a dezesseis ativistas da organização ambiental Just Stop Oil, que foram contestadas no Tribunal de Apelação de Londres, enfatizando a natureza “perigosa” de suas ações.

No segundo e último dia da audiência de apelação, um representante da promotoria argumentou que “os juízes fizeram a coisa certa” com as sentenças impostas, considerando que os ativistas haviam “excedido os limites da razoabilidade”.

De acordo com o representante da promotoria, algumas de suas ações colocaram o público e eles próprios em “perigo extremo”.

A decisão do Tribunal de Apelação ocorrerá em uma data posterior, que não foi anunciada.