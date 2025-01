Patti Smith cancela show em São Paulo após passar mal no palco

"Ela estava com uma forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas no palco", relatou no Instagram o teatro Cultura Artística, que informou sobre o cancelamento do show de hoje.

Segundo a imprensa, a cantora desmaiou no palco durante a apresentação de ontem, retornando em uma cadeira de rodas e cantando mais duas músicas, antes de pedir desculpas e encerrar o show.

Patti minimizou hoje o ocorrido e disse no Instagram que as informações eram "exageradas". "Tive uma tontura pós-enxaqueca" e "um pequeno incidente", publicou, juntamente com uma foto em que aparece sorrindo. A cantora afirmou que passa bem.

Patti está no Brasil com o espetáculo "Correspondences", que une textos e música dessa lenda do punk dos anos 1970, projeções visuais e sons do grupo Soundwalk Collective, fundado por Stephan Crasneanscki e Simone Merli. A turnê já passou por Colômbia, Chile e Argentina.