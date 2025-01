O que se sabe sobre a colisão aérea perto de Washington

Pessoas olham para o local do acidente do avião da American Airlines no rio Potomac enquanto se aproximava do Aeroporto Nacional Reagan em 30 de janeiro de 2025 em Arlington, Virgínia / Crédito: Andrew Harnik / Getty Images via AFP

O que se sabe sobre a colisão aérea entre um avião de passageiros com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar, com outras três, perto de Washington? O que aconteceu? Pouco antes das 21h locais (23h de quarta-feira, hora de Brasília), ocorreu uma colisão em pleno voo entre um helicóptero militar e um avião da American Airlines nas imediações do aeroporto Ronald Reagan, às margens do rio Potomac, perto de Washington.

Em imagens captadas pelo Kennedy Center, um centro cultural em Washington, veem-se as luzes de um avião em trajetória descendente, e outras, menos brilhantes, de outra aeronave em sua direção, até que a colisão produz uma bola de fogo.

O avião, procedente de Wichita (Kansas), no centro dos Estados Unidos, tinha previsto pousar minutos depois, por volta das 21h. O helicóptero fazia um voo de treinamento, segundo uma porta-voz militar. As duas aeronaves caíram no Potomac, segundo as autoridades locais.

Balanço de vítimas O chefe dos bombeiros de Washington afirmou que foram recuperados 28 corpos e descartou que haja sobreviventes. "Não pensamos que haja sobreviventes", disse, especificando que a corporação passou da fase de resgate "a uma operação de recuperação" dos corpos. Sessenta passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo do avião comercial, informou a American Airlines.

Três militares viajavam no helicóptero, segundo um oficial do exército americano. Resgate complexo Quando as aeronaves caíram no Potomac teve início uma operação de busca e resgate "muito complexa". Foram mobilizados mais de 300 socorristas, que trabalham em condições "extremamente difíceis", explicou o chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly.

"Está muito escuro. A água está fria e turva. São condições muito difíceis para os mergulhadores", descreveu. "Há vento, gelo, é perigoso". Vários botes navegam nas águas do rio Potomac. Na margem, dezenas de luzes tremulam de forma intermitente, segundo jornalistas da AFP.