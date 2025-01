Mudanças artísticas, nostalgia e acessórios foram destaques da Semana de Moda de Paris

Acessórios e coleções inspiradas no passado marcaram a semana de alta-costura de Paris, que terminou nesta quinta-feira, em meio a um vaivém de diretores artísticos das marcas. - Brilhos -

Com Giorgio Armani ou com os libaneses Elie Saab e Zuhair Murad, as passarelas se encheram de brilho nesta temporada. No desfile do estilista italiano, que comemorou seus 20 anos na alta-costura, pedrarias, lantejoulas e pérolas adornaram os pijamas e vestidos de festa, e até os acessórios de cabeça.

Saab apresentou uma coleção com ares de conto de fadas, com vestidos de princesa em organza e cetim, e caudas que se arrastavam lentamente pelo chão, todos bordados. O mesmo espírito mostrou seu compatriota Murad, que, inspirado na ideia de uma ilha tropical, optou pelo coral, amarelo e azul, com motivos de flores de hibisco ou aves do paraíso, e seus vestidos de festa foram adornados com seus habituais bordados, joias e lantejoulas. - Salto para o passado -

Um vento de nostalgia soprou nesta temporada. Na Dior, Maria Grazia Chiuri recorreu "à criatividade de séculos passados", com crinolinas, bordados de renda e brancos românticos, além de peças no formato de trapézio inspiradas na linha desenvolvida por Yves Saint Laurent para a marca em 1958. O tema também foi explorado por Daniel Roseberry para a Schiaparelli. - Pernas à mostra - É uma tradição muito aguardada na alta-costura: as grifes costumam encerrar seus desfiles com um vestido de noiva. Nesta temporada, eles deixaram as pernas à mostra.

Para Chanel e Giambattista Valli, ele era curto na parte da frente e longo atrás. A Chanel o complementou com uma jaqueta de tweed adornada com lantejoulas, e o italiano exibiu uma versão mais sexy, com babados e corpete. Ludovic de Saint Sernin, que apresentou na noite de ontem sua primeira coleção de alta-costura sob a marca Jean Paul Gaultier, revelou um vestido longo coberto de plumas, mas cuja transparência deixava as pernas à mostra. - Mercado febril -