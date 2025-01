Manchester United e Tottenham vencem e avançam às oitavas da Liga Europa

O Manchester United garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (30) com uma vitória por 2 a 0 sobre o romeno FCSB, enquanto o Tottenham recorreu a seus jovens para avançar entre os oito primeiros. Diogo Dalot e Kobbie Mainoo marcaram pelo United no segundo tempo do último jogo da fase de liga, na National Arena, em Bucareste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No norte de Londres, o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, sob pressão intensa, respirou aliviado ao ver Dane Scarlett, Damola Ajayi e Mikey Moore brilharem na vitória de 3 a 0 sobre o sueco Elfsborg com seus primeiros gols pelo clube.

O United, invicto há oito jogos no torneio, terminou em terceiro lugar e o Tottenham em quarto, garantindo que os clubes da Premier League evitassem a fase de repescagem da Liga Europa. Os oito primeiros colocados avançam automaticamente para as oitavas, onde serão cabeças de chave contra os vencedores de oito playoffs de ida e volta, contra os clubes classificados do nono ao 24º lugar. O técnico do United, Ruben Amorim, insistiu em que foi "muito importante" vencer o FCSB porque deixar de jogar os playoffs lhe permite poupar seus jogadores mais importantes.

A equipe de Amorim fez sua parte, chegando a uma derrota em sete jogos em todas as competições, com uma terceira vitória consecutiva. O United foi irregular no primeiro tempo, mas, logo após o intervalo, Amorim lançou Amad Diallo e Alejandro Garnacho, que quase causou um impacto instantâneo ao ajeitar e chutar rasteiro na segunda trave. Bruno Fernandes disparou de longa distância com perigo antes do United finalmente abrir o placar no minuto 60. Diallo cruzou rasteiro e Dalot chegou a tempo para marcar com facilidade.

Daniel Birligea quase empatou para o FCSB logo em seguida com uma bomba que quase cruzou a linha após acertar o travessão. Mas a finalização de Mainoo após um corte de Garnacho aos 68 minutos encaminhou o triunfo. - Jovens do Tottenham espantam tristeza -

No Tottenham Hotspur Stadium foram necessários três dos promissores jovens da base do clube para levantar o moral do time. O Tottenham está na 15ª posição da Premier League, oito pontos acima da zona de rebaixamento, depois de vencer apenas uma das últimas 11 partidas da competição. A derrota do fim de semana passado contra o Leicester, que também luta na parte inferior da tabela, fez com que o Tottenham chegasse à mais longa sequência sem vitórias na Premier League desde 2008.