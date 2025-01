Israel proíbe atividades da agência da ONU para palestinos

A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) terá que interromper seu trabalho "em território israelense" nesta quinta-feira(30), um ano após ser acusada de acobertar combatentes do Hamas.

Após mais de 75 anos prestando apoio aos refugiados palestinos no Oriente Médio, a UNRWA não poderá mais operar em Israel nem manter contato com as autoridades israelenses.