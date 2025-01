Indicado por Trump para chefiar FBI tenta superar primeiro obstáculo

Nos Estados Unidos, a Constituição exige que as nomeações de ministros e outros altos funcionários sejam confirmadas por votação no Senado, após uma audiência na comissão responsável pelo cargo.

O indicado do presidente Donald Trump para liderar a polícia federal dos Estados Unidos, mais conhecida como FBI, enfrentará um interrogatório cáustico nesta quinta-feira (30) perante um comitê de confirmação do Senado.

O ex-promotor federal é um fervoroso partidário de Donald Trump, a quem ele defende com unhas e dentes contra o que ele chama de "Estado na sombra", funcionários do governo que supostamente agem nos bastidores contra o republicano. Ele até escreveu um livro sobre o assunto.

Os republicanos são maioria no comitê que o interrogará nesta quinta-feira e logicamente recomendarão que o Senado dê sua aprovação.

No entanto, embora os republicanos controlem esta câmara com 53 cadeiras contra 47 dos democratas, eles precisaram do voto do vice-presidente, J.D. Vance, para desempatar uma votação sobre Pete Hegseth para secretário do Pentágono.