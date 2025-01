Governo Milei quer construir cerca na fronteira com a Bolívia

O governo do presidente Javier Milei, na Argentina, vai financiar a construção de uma cerca na fronteira com a Bolívia. O projeto prevê que a estrutura de 200 metros de comprimento separe as cidades de Aguas Blancas, na Província de Salta, de Bermejo, em território boliviano.

A licitação aberta pela prefeitura local faz parte de um plano do Ministério do Interior de Milei para diminuir a criminalidade na região e deu margem a comparações com o muro proposto por Donald Trump para separar os EUA do México, ainda em seu primeiro mandato.