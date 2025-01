Emir do Catar é o primeiro chefe de Estado a visitar novo líder sírio

O emir Tamim bin Hamad al Thani foi recebido em sua chegada pelo "presidente da República Árabe Síria" Sharaa, informou Palácio Amiri Diwan, sede do governo do Catar.

A visita acontece na véspera de uma série de decisões que as novas autoridades, que concentraram o poder nas mãos do novo governante, terão que tomar.

Sharaa, nomeado presidente interino por tempo indeterminado, será obrigado a formar um "conselho legislativo interino" após a dissolução do Parlamento e a suspensão da Constituição.

As novas autoridades também anunciaram a dissolução do Exército do regime de Assad e seu partido Baath, além de todas as facções armadas, incluindo a liderada por Sharaa, Hayat Tahrir al Sham.