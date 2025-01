Braço armado do Hamas confirma a morte do líder Mohammed Deif

Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine al Qassam, anunciou, em um comunicado, "o martírio do comandante Mohammed Deif (...) entre outros dirigentes", sem fornecer mais detalhes.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas confirmou, nesta quinta-feira (30), a morte de seu líder, Mohammed Deif, que Israel afirmou ter matado em 13 de julho de 2024 em um bombardeio no sul da Faixa de Gaza.

O Exército israelense anunciou a morte de Deif no início de agosto, em um bombardeio lançado quase três semanas antes, acusando-o de ter "dirigido, planejado e executado" o ataque de 7 de outubro de 2023 efetuado pelo Hamas contra Israel.

Mohammed Diab al Masri nasceu em um campo de refugiados em Khan Junis, no sul de Gaza, em 1965.

Sinwar, considerado o idealizador do ataque de 7 de outubro de 2023, foi morto por soldados israelenses em 16 de outubro passado.

Em maio de 2024, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional solicitou uma ordem de prisão contra Deif e Yahya Sinwar, então líder do Hamas em Gaza, por crimes de guerra e contra a humanidade.

O chefe do braço político do grupo, Ismail Haniyeh, exilado em Doha, morreu no final de julho em Teerã, em uma explosão reivindicada por Israel.

