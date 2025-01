Americanos acusados de forçar casamentos entre menores em seita são presos na Guatemala

O suposto líder foi identificado como Aaron Teller, de 60 anos, e o outro integrante como Josef Rosner, de 52, disse o porta-voz do MP, Moisés Ortiz. Ambos são cidadãos dos Estados Unidos, indicou a polícia em nota.

As autoridades da Guatemala capturaram, nesta quinta-feira (30), dois americanos membros da seita judaica ultraortodoxa Lev Tahor, incluindo um de seus líderes, acusados de forçar casamentos entre menores, informaram o Ministério Público (MP) e a polícia.

Os dois são acusados do crime de tráfico de pessoas, na modalidade de casamento forçado, por realizarem uniões entre menores de idade membros da seita.

A operação foi realizada próximo a um abrigo infantil na capital, para onde as autoridades levaram dezenas de crianças dessa seita para protegê-las de supostos abusos sexuais.

No dia 24 de janeiro, as autoridades detiveram um homem israelense, também membro da Lev Tahor, a pedido do México, que solicita sua extradição por tráfico de pessoas.

A seita está sendo investigada na Guatemala por supostos abusos sexuais contra menores, mas seus membros têm exigido a devolução das crianças e adolescentes, em meio a distúrbios no abrigo e seus arredores nas últimas semanas.