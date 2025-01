Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, sem uma reação significativa à decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros estável, em um mercado focado nos resultados das gigantes da tecnologia.

Após o fechamento das bolsas, o mercado começou a receber os resultados de grandes empresas do setor de tecnologia. A Tesla anunciou resultados do quarto trimestre de 2024 que não atenderam às expectativas. Já a Microsoft teve um resultado levemente superior às previsões, embora sua atividade de computação em nuvem, um indicador-chave do setor de inteligência artificial, tenha decepcionado o mercado.

O grupo americano Meta superou as próprias expectativas e as do mercado.

