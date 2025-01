UE promete € 3 bilhões para Jordânia

A União Europeia (UE) prometeu à Jordânia três bilhões de euros (3,1 bilhões de dólares, 18 bilhões de reais) como parte de sua nova associação estratégica, anunciou nesta quarta-feira (29) Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o Executivo do bloco europeu.

"Com as mudanças geopolíticas atuais e as crescentes crises na região, fortalecer a associação UE-Jordânia é a decisão correta no momento adequado", disse Von der Leyen após uma cerimônia com o rei Abdullah II da Jordânia em Bruxelas.